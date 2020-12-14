Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже около Катериновки, противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" неподалеку от Водяного, который находится около Донецка, боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, расположенного на приморском направлении, противник трижды открывал огонь из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово, враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, в течение дня 13 декабря было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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