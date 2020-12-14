Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже около Катериновки, противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" неподалеку от Водяного, который находится около Донецка, боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, расположенного на приморском направлении, противник трижды открывал огонь из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово, враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, в течение дня 13 декабря было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.