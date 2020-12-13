В Кабмине заговорили о досрочном введении локдауна и назвали условие

Минздрав работает над увеличением коечного фонда для больных коронавирусом.

В Кабмине заговорили о досрочном введении локдауна и назвали условие
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

В Украине могут ввести локдаун ранее объявленной даты 8 января в случае, если будет наблюдаться рост числа больных COVID-19.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных за день (в качестве условия досрочного введения локдауна - ред.). Но надо понимать, сколько было введено коек с COVID-пакетом, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц было привлечено к преодолению коронавирусной инфекции", - сказал Немчинов.

Он также добавил, что Минздрав работает над увеличение коечного фонда для больных коронавирусом до 90 тыс., к концу года эта цифра должна составить более 40 тысяч.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает, что в Украине жесткие карантинные ограничения могут ввести ранее 8 января, если ситуация с распространением коронавируса в государстве ухудшится.

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