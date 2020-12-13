Сегодня оккупанты стреляли из минометов и гранатометов
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала суток, 13 декабря, на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении.
"Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь роSSийско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Напомним 12 января, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих получили легкие вторичные ранения.