Сегодня оккупанты стреляли из минометов и гранатометов

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Сегодня оккупанты стреляли из минометов и гранатометов
Фото: prm.ua

С начала суток, 13 декабря, на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении.

"Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь роSSийско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним 12 января, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих получили легкие вторичные ранения.

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