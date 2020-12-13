В Беларуси уже задержали 139 протестующих (обновлено)

С утра в Минске и других городах продолжаются традиционные уже воскресные митинги.

Сегодня, 13 декабря, в Беларуси проходят традиционные уже воскресные митинги - стихийно образуются колонны протестующих.

Об этом пишет news.tut.by.

Люди собираются на улицах Минска и других населенных пунктов: в Могилеве, Новополоцке, Гродно, Ждановичах и Смолевичах.

Из разных районов белорусской столицы поступают сообщения о разгонах - силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы.

Как информирует правозащитный центр “Вясна”, по состоянию на 14:02 по киевскому времени уже задержаны 39 человек.

Обновление 17: 15. Правозащитники сообщают об увеличении количества задержанных до 139 человек. Задерживают людей в Минске, Бресте, Боровлянах, Бресте и Смолевичах.

Как информирует news.tut.by, в Минске, в частности, задержали корреспондента "Белсата" Станислава Ивашкевича. Он успел сообщить, что находится в Московском отделе милиции.

В Могилеве жители города сделали фото в поддержку модели и мисс Беларуси-2008 Ольги Хижинковой, которая сейчас отбывает административный арест в Минске.

Учительница и писательница Анна Северинец сообщила, что в Смолевичах сегодня милиция задержала целый одиннадцатый класс гимназии, где она раньше работала.

Также стало известно, что на свободу вышел священник Вячеслав Барок после 10 суток ареста.

Напомним, больше ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".

В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

Между тем, Александр Лукашенко отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.

В сентябре лидер оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала инаугурацию Лукашенко и объявила себя "единственным лидером, который избран белорусским народом". Она отметила, что приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Ранее она также пообещала амнистию за захват Лукашенко.