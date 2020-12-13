Минюст США проверит работу Хантера Байдена в украинской компании

Прокуроры также интересуются деловыми связями Хантера Байдена в Китае и другими финансовыми операциями.

Министерство юстиции США направило запрос о деятельности сына Джо Байдена Хантера в более двух десятков предприятий, среди которых есть украинская газовая компания Burisma.

Об этом пишет apnews.com со ссылкой на источники.

Запрос направлен в рамках расследования по уплате Хантером Байденом налогов. Его содержание указывает на большой размах расследования, отметило издание.

"Непонятно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках доходов в последние годы", - говорится в сообщении.

Прокуроры также интересуются деловыми связями Хантера Байдена в Китае и другими финансовыми операциями.

Адвокат Хантера Байдена и представитель переходной команды Джо Байдена информацию не комментируют.

Отметим, Джо Байден вскоре должен избрать кандидата на пост главы министерства юстиции США , которое контролирует расследование в отношении его сына.

Напомним, на теледебатах президент США Дональд Трамп заявил о том, что сын бывшего вице-президента Байдена заработал коррупционное состояние во время работы в фирме "Бурисма" в Украине. Джо Байден категорически отрицал эти обвинения.

В сентябре Комитет Сената по национальной безопасности и правительственных дел и Комитет по вопросам финансов обнародовали отчет "Хантер Байден, Бурисма и коррупция" на 87 страницах, в котором изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании "Бурисма". Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Ґресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов в то время, когда Джо Байден был вице-президентом и занимался в администрации делами Украины.

Отчет признает, что достоверно не понятно, насколько присутствие сына Байдена в «Бурисме» повлияла на политику в отношении Украины, которую проводила администрация Барака Обамы. Однако в документе отмечается, что американские чиновники времен Обамы предупреждали администрацию о некорректности, которую создает участие сына вице-президента в правлении украинской компании.

Избирательный штаб Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Трампа навредить своему политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс. В частности, отметили в штабе, в отчете говорится, что Байден в должности вице-президента давил на Украину, настаивая на освобождении от должности тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, якобы пытаясь остановить расследование против владельцев "Бурисмы". Однако сообщения в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против "Бурисмы» не велось активных расследований на момент увольнения Шокина в 2016 году и его освобождение соответствовало официальной позиции США .