В ВСУ зафиксировали 108 новых случаев ковид
По состоянию на 13 декабря коронавирусом заболело 3 263 военных.
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
По состоянию на 13 декабря в Вооруженных Силах ковидом заболело 3 263 человека.
Всего за время пандемии выздоровели 8 820 человек, летальных случаев - 32.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Изоляция в ближайшие три дня заканчивается у 58 человек.
Напомним, 11 декабря в украинской армии было зарегистрировано 183 новых случаев коронавируса.
Добавим, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. То есть Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.