В ВСУ зафиксировали 108 новых случаев ковид

По состоянию на 13 декабря коронавирусом заболело 3 263 военных.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 13 декабря в Вооруженных Силах ковидом заболело 3 263 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 8 820 человек, летальных случаев - 32.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Изоляция в ближайшие три дня заканчивается у 58 человек.

Напомним, 11 декабря в украинской армии было зарегистрировано 183 новых случаев коронавируса.

Добавим, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. То есть Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.