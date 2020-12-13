Азербайджан провел "антитеррористическую операцию" против армян в Нагорном Карабахе

Служба госбезопасности Азербайджана провела “антитеррористическую операцию против армянских формирований", заблудившихся в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны и Службы государственной безопасности Азербайджана.

"После объявления прекращения огня в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентами Азербайджанской Республики, РоSSийской Федерации и премьер-министром Армении, некоторые вооруженные формирования Армении остались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Ссылаясь на официальные армянские источники, армянские СМИ сообщали, что эти вооруженные формирования заблудились ", - заявили они.

Так, армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил РоSSийской Федерации с просьбой вывести их из этой территории. РоSSияне прибыли на эту территорию и с помощью громкоговорителей сообщили армянам о принятых мерах по их эвакуации.

"Эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия против лиц, которые несли на этой территории гражданскую службу с азербайджанской стороны, и военнослужащих", - говорится в заявлении.

Так, 26 ноября в селе Сур "в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны Азербайджана" 3 военных погибли и 2 получили ранения. 8 декабря погиб еще один военнослужащий, а гражданское лицо получило ранения.

"Следовательно, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе. Выдвижение в таких случаях необоснованных обвинений некоторыми руководящими лицами Армении и армянскими СМИ против роSSийских миротворческих сил и азербайджанской стороны неприемлемо", - добавили азербайджанцы.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Соглашение вступает в силу и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе. Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его председателя. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

17 ноября Президент Армении Армен Саркисян призвал к отставке Пашиняна и внеочередным выборам. До проведения выборов он предлагает передать управление правительству национального согласия.

11 декабря Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.