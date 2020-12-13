Стефанишина: Украина может подписать Соглашение об “открытом небе” на Совете ассоциаций с ЕС

На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве будут завершены.

11 февраля на заседании Совета ассоциации Украины и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Прямой".

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - сказала Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что это очень важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисотмиллионном рынке авиаперевозок ЕС , дешевле билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвизовые, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной ", - сказала Ольга Стефанишина.

Член правительства добавила, что Соглашение об Общем авиапространстве, как и соглашение об ассоциации, содержит большое количество обязательств. Поэтому Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в офлайн-формате в феврале 2021 года.

Совет ассоциации рассмотрит следующие вопросы: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности, в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.