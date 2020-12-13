Словакия внесет изменения в Конституционный закон о госбезопасности для продолжения чрезвычайного положения

Национальный совет Словацкой Республики проведет внеочередное заседание 17 декабря, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию.

Об этом пишет “Европейская правда”со ссылкой на местные СМИ .

Депутаты должны окончательно принять решение о внесение изменений в Конституционный закон о государственной безопасности, который регулирует продление действия чрезвычайного положения.

В новой редакции правительство сможет неоднократно продолжать введенное чрезвычайное положение, каждый раз максимум на 40 дней. В то же время продолжение чрезвычайного положения должно быть утверждено парламентом не позднее, чем за 20 дней до даты завершения действующего чрезвычайного положения.

Такая норма позволит продолжить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии COVID-19.

Также парламент планирует расширить полномочия Конституционного Суда в отношении продления действия чрезвычайного положения.

Напомним, Словакия отложила повторное массовое тестирование на коронавирус.

В Словакии, где проживают 5,5 миллиона человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования. которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призвали принять участие граждан в возрасте от 10 до 65 лет. На первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны.

Второй этап тестирования был проведен 7-8 ноября. В нем приняли участие 2 миллиона словаков. Те из них, кто имел на руках отрицательный результат теста, получили возможность свободно передвигаться по стране во время действия введенного властями частичного локдауна, который предусматривал ограничения на передвижение.