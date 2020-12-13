Максим Степанов рассказал о локдауне в январе

Локдауна в Украине в январе не будет, будет жесткий карантин. Это – принципиально разные вещи, объяснил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Локдаун предполагает практически полную остановку экономики страны, при которой остаются работать лишь критические отрасли (здравоохранение, энергетика, правоохранительная и, пожалуй, все,- авт.). Во время жесткого карантина, запланированного на январь, с 8 по 24, таких ограничений не будет. Многие отрасли экономики продолжат работу. Вводится ограничение лишь на отдельные сферы жизнедеятельности, которые, в основном, касаются досуга и развлечений.

"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные сектора экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - прокомментировал ситуацию с грядущим карантином Максим Степанов.

При этом он подчеркнул, что жесткого карантина никак не избежать. Если в Украине не введут его в январе, то придется делать это на следующий месяц. Однако к тому времени ситуация может вообще стать критической.

"Если мы его не сделаем в январе, то нам его придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости", - заявил министр.

Он также отметил, что благодаря введению жесткого карантина, сразу после православного Рождества, рассчитывают сбить рост заболеваемости на 80%. Конечно, коронавирус так не победить, однако удастся хотя бы дать медицине немного перевести дух, разгрузив ковидные отделения.

А вот укротить коронавирус окончательно можно лишь с помощью массовой вакцинации. Кстати, в Украине хотят создать мобильные бригады для массовой вакцинации населения. Благодаря их работе можно будет ежемесячно прививать около 700 тысяч человек. И еще около миллиона смогут сделать прививки в стационарных пунктах вакцинации, подсчитали в Минздраве.