Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"

Президент ознакомился со структурой центра и системой подготовки военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Вместе с Зеленским центр также посетили руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и другие.

Центр "Десна" состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

Начальник учебного центра Виктор Николюк ознакомил президента со структурой центра и системой подготовки военнослужащих.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО. Учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия и дает возможность расчету отточить навыки. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Фото: president.gov.ua

"Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны", - отметил президент.

Также Зеленскому продемонстрировали обучение по оказанию первой медицинской помощи раненым и эвакуации раненого с поля боя.

Фото: president.gov.ua

Президент ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Также Зеленский осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе. На стрельбище было продемонстрировано занятие по огневой подготовке снайперов.

На тренировочной базе снайперы проходят психологическую подготовку, овладевают навыками стрельбы из неудобных положений, в движении и на разную дальность разными калибрами. Комплекс имеет уникальную материально-техническую базу.

Фото: president.gov.ua

Также 12 декабря состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве .

Напомним, сегодня, 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск ВСУ. По этому случаю президент Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами Украины 41 военнослужащего. Военные, в частности, получили медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".