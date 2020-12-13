Зеленский: Украина к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на 58-64%

Украина планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 58-64%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Международного саммита климатических амбиций, который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития - 2030 и международных климатических соглашений.

"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов к 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64% ", - сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики.

"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов ", - сказал Президент.

Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности.

Также, по словам главы государства, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие восстановительной энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды ", - подчеркнул президент.

Отметим, Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) - 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

Председательствуют на мероприятии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Президент Чили Себастьян Пиньера и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно статье 4 Парижского соглашения, стороны должны сообщать свой национально определенный вклад каждые пять лет, указывая на прогресс по сравнению с текущим вкладом, и отражать наиболее возможные амбиции и соответствующие возможности в свете национальных обстоятельств.

Согласно первому национально определенному вкладу Украины в Парижское соглашение, наша страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (или сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство»).