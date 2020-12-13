Оккупанты стреляли из гранатометов возле Марьинки и Водяного

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты стреляли из гранатометов возле Марьинки и Водяного
Фото: espreso.tv

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба проведения ООС.

В районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, Президент Владимир Зеленский по ходатайству Министерства внутренних дел подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" ІІІ степени.

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