Полиция Киева усилила охрану у Офиса президента

При этом доступ граждан на территорию не ограничен.

Полиция Киева усилила охрану у Офиса президента
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция усилила меры безопасности у здания Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что доступ граждан к Офису президента Украины не ограничивается, однако, правоохранители следят за правопорядком и предпринимают превентивные меры.

"Перед ОП сооружены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция в диалоге разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен", - говорится в сообщении.

Напомним, во дворе перед входом в здание Офиса президента Украины на улице Банковой смонтировали каток.

В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть проход к зданию своего аппарата. Раньше попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной. В прошлом году у ОП также обустраивали общественный каток.

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