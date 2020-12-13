?ВАКС арестовал руководителя Госгеокадастра Хмельницкой области на 45 дней за попытку подкупа

В пятницу, 11 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области в виде содержания под стражей сроком на 45 дней.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Подозреваемому определен залог в размере 735 700 гривен. В случае внесения залога на него возлагаются процессуальные обязанности.

Напомним, чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $ 52 тыс. взятки для главы ведомства. Всего руководителю должны были передать $ 170 тыc. за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на упомянутые процессы, поэтому НАБУ и САП будут предпринимать все необходимые действия, чтобы препятствовать такому влиянию.

Расследование осуществляется НАБУ с сентября 2020 года.