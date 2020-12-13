Сегодня оккупанты стреляли возле Луганского и Водяного
На Донбассе зафиксированы три нарушения договоренностей со стороны РФ.
С начала текущих суток, 12 декабря, на Донбассе зафиксированы три нарушения договоренностей со стороны РФ.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также роSSийско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
Напомним, в результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.
Подразделения Объединенных сил открыли огонь. "О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 193 взрывоопасных предмета.
Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.