В Киеве провели акцию "Похороны правосудия" к годовщине "дела Шеремета"

Сегодня - ровно год как задержали музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугар.

В Киеве прошла акция "Похороны правосудия" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Мероприятие организовали общественные организации "Free Dr Kuzmenko", "Free Riff", "Правотворец", и другие.

"Это годовщина содержания Андрея Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугар, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации", - говорится в сообщении на странице организаторов.

Участники акции прошли от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису президента, чтобы символически "похоронить" правосудие и справедливость. Они принесли с собой цветы и лампадки, а также пластиковые траурные цветы и венки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После "захоронения правосудия" на Банковой митингующие также посетили МВД и Офис генпрокурора.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го года в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го года в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугар, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистической идее" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей. 18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

10 декабря суд оставил Антоненко под стражей до 7 февраля 2021 года.