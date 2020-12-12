COVAX направит в Украину 8 млн доз вакцины от коронавируса

Украина гарантированно получит восемь миллионов доз вакцины от коронавирус совершенно бесплатно. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации COVAX предоставит нашей стране не только ампулы с препаратом, но и нужное количество шприцов для инъекций.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Фейсбук сообщил, что украинский Минздрав получил от COVAX официальный документ, который является одобрением запроса на получение иммуномодулирующего препарата от COVID-19.

Таким образом, Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни совершенно бесплатно, а в дополнение к этому, чтобы остановить эпидемию в стране, закупить большие партии препарата, чтобы максимально охватить все категории населения и защитить их от опасной инфекции. Денежные средства на покупку вакцины от коронавируса заложены в Госбюджет 2021.

В то же время, в глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации COVAX порекомендовали Украине подготовить инфраструктуру к тому, чтобы в нужный момент вакцинация населения была проведена на должном уровне. Как сообщил Виктор Ляшко, в Минздраве продолжают работу над обеспечением точек вакцинации специальным холодильным оборудованием.

К подготовке инфраструктуры МОЗ привлечет ГП «Укрвакцина» и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для хранения препарата для вакцинирования с температурным режимом от -60 до -80 градусов Цельсия.

В проекте COVAX, который был запущен ВОЗ, участвует 189 стран, среди них и Украина.

Напомним, ранее украинский врач-анестезиолог рассказал, сколько будет стоить прививка от коронавируса для граждан страны.