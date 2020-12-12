Татаров подаст иск против директора НАБУ Сытника

Он требует от Сытника "опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности".

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров в начале следующей недели подаст иск против директора НАБУ Артема Сытника по "защите чести, достоинства и деловой репутации".

Об этом Татаров написал в своем Телеграм-канале.

"Директор НАБУ Сытник вчера в очередной раз назвал мою фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов. Связываю это со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах", - написал Татаров.

Он требует от Сытника немедленно "опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства моей причастности к противоправной деятельности".

"Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео- или аудиоданных якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию во вверенной мне области работы", - добавил он.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела экс-нардепа и бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу, назначенную полицией по делу Микитася по завладению средствами Национальной гвардии.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которых подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ , этим должностным лицом является Олег Татаров.

Сам Татаров заявил, что распространенная Национальным антикоррупционным бюро информация о его причастности к "делу Микитася" является слухами, и его не собирались задерживать.

Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тыс. семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

По словам экс-нардепа, Татаров работал в компании "Укрбуд" как юрист. Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011-2013 годах, когда тот занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины. Сегодня стало известно, что Микитась вышел из СИЗО .

1 декабря детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела завладения имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.