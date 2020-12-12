Конституционный суд Австрии отменил запрет на ассистированный суицид

Убийство по просьбе потерпевшего, то есть эвтаназия, когда врач делает больному смертельную инъекцию, как и ранее, в Австрии запрещается.

Конституционный суд Австрии отменил запрет на ассистированный суицид
Фото: munkacs-diocese.org

Конституционный суд Австрии постановил, что закон о запрете эвтаназии нарушает право человека на cамоопределение.

Об этом пишет Немецкая волна.

Неконституционным признано положение о запрете всех видов ассистированного суицида без исключения.

Суд разрешил ассистированный суицид, когда пациент сам принимает препараты для сокращения своей жизни, а врач ему в этом только помогает. Перед процедурой нужно убедиться в том, что на решение человека не повлияли другие факторы, например материальное положение.

Тяжелобольным людям, которые стремятся умереть с чьей-то помощью, обеспечивается надлежащий уход.

В то же время суд постановил, что убийство по просьбе потерпевшего, то есть эвтаназия, когда врач делает больному смертельную инъекцию, как и ранее, в Австрии запрещается.

Конституционный суд обязал правительство и парламент Австрии до 1 января 2022 года разработать и принять соответствующее законодательство.

Отметим, в Конституционный суд с просьбой отменить действующий в стране запрет на ассистированный суицид обратилось несколько человек, в том числе прикованный к постели тяжелобольной 56-летний мужчина и врач, который хотел получить право помогать пациентам уходить из жизни и при этом не иметь за это юридических или дисциплинарных последствий.

Напомним, в феврале этого года Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что право на смерть по собственному желанию относится к личным правам человека.

До этого в Европе помощь тяжелобольным в уходе из жизни была разрешена законом только в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге.

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