COVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавируса

Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании.

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов вакцинации приехало в кратчайшие сроки", - написал Ляшко.

Фото: Facebook-страница Виктора Ляшко

Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании - для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия.

"Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней. Но теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцинам через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина - полноценный член этой команды", - отметил Ляшко.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

4 декабря Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы по предоставлению вакцины.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.