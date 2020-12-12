Более 500 новобранцев Нацгвардии приняли присягу

С понедельника гвардейцев начнут готовить по специальностям.

Более 500 новобранцев Нацгвардии приняли присягу
Фото: пресслужба МВС

В Национальной гвардии Украины проходят торжественные церемонии принятия военной присяги личным составом молодого пополнения призыва ІI - 2020.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На верность народу Украины присягнули более 500 воинов в различных регионах страны. Среди них - 40 контрактников.

"На плацах воинских частей через торжественный ритуал прошли военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко (Вышгород), воинской части 3061 в Черкассах, воинских частей 4114 и 3002 - во Львове, 50 полка НГУ Западного ОТО в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Также присягу принимали в Виннице и Винницкой области (Калиновка), в Николаеве, Херсоне, Бердянске, Днепре и Павлограде, Подгороднем и в поселке Палиевке под Одессой.

В связи с карантинными мерами церемонии прошли без родных и близких новобранцев.

В течение месяца военнослужащие уже освоили базовую военную подготовку - тактическую медицину, инженерную и огневую подготовку. Уже с понедельника гвардейцев начнут готовить по специальностям.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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