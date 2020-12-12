Верховный суд США отклонил заявление Техаса о пересмотре результатов выборов в четырех ключевых штатах

Судьи отказались позволить Техасу подать иск, чтобы обжаловать победу Байдена в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине.

Верховный Суд США практически единогласно отклонил заявление штата Техас и президента США Дональда Трампа об аннулировании результатов президентских выборов в четырех ключевых штатах.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что это может стать "смертным приговором для попыток свергнуть победу избранного президента Джо Байдена".

"Судьи отказались позволить Техасу подать иск, чтобы обжаловать победу Байдена в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине. Приказ позволяет этим штатам отдать свои голоса за Байдена в Коллегии выборщиков в понедельник", - говорится в сообщении.

"Техас не продемонстрировал признанного в судебном порядке интереса к тому, как другой штат проводит свои выборы", - говорится в решении Верховного Суда.

Напомним, 17 штатов США присоединились к заявлению Техаса в Верховный Суд США об отмене результатов президентских выборов.

Окончательные результаты выборов станут известны уже в понедельник, 14 декабря после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, который наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Трамп еще перед выборами заявлял, что собирается обжаловать результаты выборов в Верховном суде. Дональд Трамп настаивал на том, что новый судья Верховного суда вместо умершей Рут Гинзбург должен быть назначен до начала выборов президента. Выдвинутая Трампом кандидат Эми Кони Барретт была утверждена на этой должности 27 октября.