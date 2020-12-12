Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной

Украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку и налоговые льготы.

Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной
Фото: пресслужба ОПУ

Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной. Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.

"Спасибо Канаде и лично Премьер-министру господину Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения. Оно дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными", - отметил в комментарии президент Украины Володимир Зеленський.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что это соглашение - новая страница для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины. "Очень символично, что ее мы начинаем с нашими канадскими друзьями. Наши кэш-рибейты, локации и крутые профессионалы готовы к сотрудничеству. Поэтому ждем в Украине канадских продюсеров", - написал министр в соцсети Facebook.

Добавим, соглашение было подписано во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020-го.

Напомним, 29 октября правительство разрешило использовать деньги из ковидного фонда на сериальный конкурс Минкульта. Согласно постановлению, 100 млн гривен должны быть использованы до конца года.

В этом году украинское кино финансируется также и Госкино - на него выделено 455 млн грн (плюс 50 млн дополнительных из стабилизационного фонда, о чем сообщил министр культуры и информационной политики).

На сериалы в этом году выделят 60 млн грн, около 220 млн - на погашение задолженностей по старым проектам, 43 млн - на кинофестивали и тому подобное.  

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