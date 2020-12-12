Порошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасности
"Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны".
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине.
В частности, он поблагодарил соучредителя и сопредседателя Группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберта Портмана. Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.
"Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи в сфере безопасности, включая увеличение поддержки летальным оружием", - отметил он.
По мнению политика, это решение является верным шагом на пути в борьбе с роSSийской агрессией.
"Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, что в пятницу Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год общим объемом более 740 млрд долларов. Документ предусматривает помощь для Украины в размере $ 250 млн и санкции против роSSийского газопровода "Северный поток-2".