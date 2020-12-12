В Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск

По случаю праздника 41 военнослужащий получил государственные награды.

В Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск
Фото: rubryka.com

Сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами Украины 41 военнослужащего.

Военные, в частности, получили медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

"День нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для роSSийской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего «успеха». А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", - отметил в поздравлении президент.

Зеленский добавил, что праздники нашей армии - это действительно праздники всего народа.

"Украина, вне всяких сомнений, всегда будет благодарна вам за храбрость, которую вы демонстрируете ежедневно. Защищать государственную независимость, право народа быть хозяином на своей земле, самостоятельно выбирать направления своего развития - это почетное задание, которое вы выполняете добросовестно и успешно. Ваш опыт позволяет вам быть среди лидеров военного дела в Европе", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, двое военнослужащих одной из украинских механизированных бригад на Донбассе получили легкие вторичные ранения.

.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Католическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджогаКатолическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджога
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в ГаагеПосла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге
Блок рекламы


Похожие новости
В плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - ДенисоваВ плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - Денисова
В Раде рассказали, когда в Украине начнут вакцинацию от COVID-19В Раде рассказали, когда в Украине начнут вакцинацию от COVID-19
Новый глава ГТС Рябикин: "С любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого транспорта»"Новый глава ГТС Рябикин: "С любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого транспорта»"
Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант разрешения конституционного кризиса в УкраинеВенецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант разрешения конституционного кризиса в Украине
В Украине потребление некоторых антибиотиков возросло в 5-6 раз, - МинздравВ Украине потребление некоторых антибиотиков возросло в 5-6 раз, - Минздрав
Зарплата генпрокурора и заместителей в УкраинеЗарплата генпрокурора и заместителей в Украине
Едеир Тернер: "Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций"Едеир Тернер: "Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций"
США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусомЗеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Еврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институтыЕврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институты
Последние новости
Подгружаем последние новости