В Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск

Сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами Украины 41 военнослужащего.

Военные, в частности, получили медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

"День нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для роSSийской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего «успеха». А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", - отметил в поздравлении президент.

Зеленский добавил, что праздники нашей армии - это действительно праздники всего народа.

"Украина, вне всяких сомнений, всегда будет благодарна вам за храбрость, которую вы демонстрируете ежедневно. Защищать государственную независимость, право народа быть хозяином на своей земле, самостоятельно выбирать направления своего развития - это почетное задание, которое вы выполняете добросовестно и успешно. Ваш опыт позволяет вам быть среди лидеров военного дела в Европе", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, двое военнослужащих одной из украинских механизированных бригад на Донбассе получили легкие вторичные ранения.

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