Двое украинских военнослужащих получили ранения

Сегодня утром, 12 декабря, двое военнослужащих одной из украинских механизированных бригад на Донбассе получили легкие вторичные ранения.

Об этом сообщил телеграм-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным, в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - говорится в сообщении.

ТГК направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ , а наблюдательная группа УССЦКК осуществляет мероприятия по верификации события.

Как сообщили в пресс-центре штаба проведения ООС, 11 декабря было задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено около Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 12 декабря, обстрелов зафиксировано не было, а на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, с начала суток 11 декабря роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе.