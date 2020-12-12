Двое украинских военнослужащих получили ранения
Состояние раненых удовлетворительное, они получили медицинскую помощь.
Сегодня утром, 12 декабря, двое военнослужащих одной из украинских механизированных бригад на Донбассе получили легкие вторичные ранения.
Об этом сообщил телеграм-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным, в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - говорится в сообщении.
ТГК направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ, а наблюдательная группа УССЦКК осуществляет мероприятия по верификации события.
Как сообщили в пресс-центре штаба проведения ООС, 11 декабря было задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено около Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 12 декабря, обстрелов зафиксировано не было, а на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Напомним, с начала суток 11 декабря роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе.