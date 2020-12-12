Сын Кернеса отрицает ухудшение состояния здоровья отца

Он также подверг сомнению информацию о возвращении Геннадия Кернеса в Украине 30 декабря.

Сын Кернеса отрицает ухудшение состояния здоровья отца
Кирило Кернес
Фото: 2day.kh.ua

Депутат Харьковского областного совета Кирилл Кернес заявляет, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в Германии.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

По словам Кирилла Кернеса, его отец плохо разговаривает, однако вторая почка у него не отказывала, как раньше сообщалось. Он также подверг сомнению опубликованную харьковским бизнесменом Павлом Фуксом информацию о возвращении Геннадия Кернеса в Украину 30 декабря.

"У меня нет информации о том, что у Геннадия Кернеса отказала почка, о том, что говорит господин Фукс, лучше спросить у самого Фукса. Я говорил с отцом по телефону неделю назад, он с трудом, но говорит. Я не знаю, откуда в прессе взялась эта дата 30 декабря. Я не говорю, что он вернется 30 декабря, но он точно очень скоро вернется", - сказал Кирилл Кернес.

Напомним, с 9 сентября Кернес находится на больничном, а с 16 сентября - на лечении в Германии из-за COVID-19 и вызванных вирусом осложнений. В ноябре в мэрии сообщили, что Кернес выздоравливает и долечивает заболевания легких, которые были поражены на 70%. О почечной недостаточности не сообщали. По словам его друга Павла Фукса, он планировал быть в Харькове 30 декабря.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на котором председатель городской ТИК сообщила, что Кернес приобрел полномочия и может не приносить присягу, поскольку приносил ее в 2010 году.

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