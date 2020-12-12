РоSSия расширила персональные санкции против Украины
Сейчас санкционный список РФ насчитывает 849 граждан Украины.
Правительство РоSSии расширило список граждан Украины, в отношении которых применяются персональные экономические санкции.
Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте роSSийского Кабмина.
В роSSийский "черный список" попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Таким образом сейчас санкционный список РФ насчитывает 849 граждан Украины.
Напомним, 10 декабря главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе дали политическое согласие на продолжение экономических санкций в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на Востоке Украины.
Ранее в сентябре роSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший глава партии" Голос" Святослав Вакарчук.