В плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - Денисова

Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы пока невозможно.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты удерживают в плену 251 гражданина Украины.

Об этом она сообщила в Facebook по итогам рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

"Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг", - отметила Денисова.

Она также призвала Мелинду Симмонс обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". По ее словам, документ содержит важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских гражданах, содержащихся в РоSSии, необходимости обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенции о консульских отношениях, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного ВРУ по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и РоSSийской Федерации и немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Напомним, ранее Денисова встретилась на территории КПВВ "Новотроицкое" с представительницей так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой. Стороны обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 человекам.