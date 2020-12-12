В плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - Денисова

Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы пока невозможно.

В плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - Денисова
Фото: Людмила ДенисоваФБ

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты удерживают в плену 251 гражданина Украины.

Об этом она сообщила в Facebook по итогам рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

"Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг", - отметила Денисова.

Она также призвала Мелинду Симмонс обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". По ее словам, документ содержит важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских гражданах, содержащихся в РоSSии, необходимости обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенции о консульских отношениях, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного ВРУ по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и РоSSийской Федерации и немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Напомним, ранее Денисова встретилась на территории КПВВ "Новотроицкое" с представительницей так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой. Стороны обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 человекам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Католическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджогаКатолическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджога
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в ГаагеПосла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге
Блок рекламы


Похожие новости
Денисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцамиДенисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцами
Ермак: законопроект о "формуле Штайнмайера" находится на обсуждении в политической подгруппе ТКГЕрмак: законопроект о "формуле Штайнмайера" находится на обсуждении в политической подгруппе ТКГ
Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе за суткиОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе за сутки
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты на Донбассе открывали огонь около АвдеевкиОккупанты на Донбассе открывали огонь около Авдеевки
На Донбассе боевики стягивают артиллерию и танки к передовой - разведкаНа Донбассе боевики стягивают артиллерию и танки к передовой - разведка
Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о дракеДенисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о драке
Снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ на ДонбассеСнайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ на Донбассе
Боевики блокируют движение через пять КПВВ на ДонбассеБоевики блокируют движение через пять КПВВ на Донбассе
За сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на ДонбассеЗа сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости