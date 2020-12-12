Конституционный суд ответил на замечания со стороны Венецианской комиссии

Критические замечания Венецианской комиссии изучаются судьями КСУ для учета при дальнейшей выработке решений.

Конституционный суд ответил на замечания со стороны Венецианской комиссии
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Решение Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства. Критические замечания к указанному решению будут учтены КСУ при дальнейшей выработке решений.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте КСУ.

"Конституционный Суд Украины констатирует, что, согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", - говорится в заявлении.

В КСУ отметили, что Венецианская Комиссия дала рекомендации Верховной Раде относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения КСУ. В выводах Венецианская комиссия не пришла к выводу о необходимости изменения состава судей КСУ. Напротив, отмечается, что органы государственной власти должны уважать конституционный роль КСУ и выполнять его решение, сообщили в КСУ.

"Вместе с тем отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской Комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания. С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса отмечаем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим выполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы", - говорится в сообщении.

В КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний к решению КСУ, в частности, к аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов.

"Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов.

25 ноября президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Совета сообщили, что рассмотрят законопроекты о КСУ после 12 декабря, когда будут выводы комиссии.

Президент Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии.

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