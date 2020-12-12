Конституционный суд ответил на замечания со стороны Венецианской комиссии

Решение Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства. Критические замечания к указанному решению будут учтены КСУ при дальнейшей выработке решений.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте КСУ.

"Конституционный Суд Украины констатирует, что, согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", - говорится в заявлении.

В КСУ отметили, что Венецианская Комиссия дала рекомендации Верховной Раде относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения КСУ. В выводах Венецианская комиссия не пришла к выводу о необходимости изменения состава судей КСУ. Напротив, отмечается, что органы государственной власти должны уважать конституционный роль КСУ и выполнять его решение, сообщили в КСУ.

"Вместе с тем отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской Комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания. С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса отмечаем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим выполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы", - говорится в сообщении.

В КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний к решению КСУ, в частности, к аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов.

"Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов.

25 ноября президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Совета сообщили, что рассмотрят законопроекты о КСУ после 12 декабря, когда будут выводы комиссии.

Президент Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии.