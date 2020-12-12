Пограничники задержали боевика в Мариуполе

Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Оперативники Донецкого пограничного отряда разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

Фото: ГПСУ

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Мужчина выполнял задания роSSийских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который был захвачен боевиками так называемой "ДНР".

По данному факту Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Пограничники задержали мужчину в Мариуполе и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

Добавим, в текущем году пограничники установили 84 человек, которые принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 45 лицам было объявлено о подозрении и 33 человек признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК.

Напомним, РоSSия отказывается от еще одной погранично-представительской встречи с Украиной для выяснения обстоятельств возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния, о которых ранее сообщила пограничная служба ФСБ РФ .

7 декабря назвали имя мужчины, которого ФСБ застрелила на границе с Украиной: Евгений Голубев был фигурантом нескольких уголовных дел.

3 декабря ФСБ РФ заявила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальные бежали на территорию Украины.

Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе. Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не было зафиксировано.