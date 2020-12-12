Пограничники задержали боевика в Мариуполе

Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Оперативники Донецкого пограничного отряда разоблачили 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

Фото: ГПСУ

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Мужчина выполнял задания роSSийских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который был захвачен боевиками так называемой "ДНР".

По данному факту Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Пограничники задержали мужчину в Мариуполе и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

Добавим, в текущем году пограничники установили 84 человек, которые принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 45 лицам было объявлено о подозрении и 33 человек признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК.

Напомним, РоSSия отказывается от еще одной погранично-представительской встречи с Украиной для выяснения обстоятельств возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния, о которых ранее сообщила пограничная служба ФСБ РФ.

7 декабря назвали имя мужчины, которого ФСБ застрелила на границе с Украиной: Евгений Голубев был фигурантом нескольких уголовных дел.

3 декабря ФСБ РФ заявила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальные бежали на территорию Украины.

Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе. Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не было зафиксировано.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Католическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджогаКатолическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджога
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в ГаагеПосла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге
Блок рекламы


Похожие новости
На границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигаретНа границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет
Чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомстваЧиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомства
Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)
Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границеУкраинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе
После забастовки женщин в Варшаве задержали 11 человекПосле забастовки женщин в Варшаве задержали 11 человек
Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)
Противника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналистПротивника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналист
У побережья Британии задержали судно с нелегалами, арестовали двух украинцевУ побережья Британии задержали судно с нелегалами, арестовали двух украинцев
В Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружияВ Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружия
В Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на ПашинянаВ Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на Пашиняна
Последние новости
Подгружаем последние новости