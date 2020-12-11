Денисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцами

Омбудсман пообещала способствовать восстановлению их прав и свобод.

Денисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцами
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с гражданами Украины Евгением Фоменковым и Александром Санпитером, которых более трех лет удерживали в плену в Ираке.

Об этом она сообщила в фейсбуке и опубликовала фото встречи.

"Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду способствовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, о возвращении Фоменкова и Санпитера в Украину стало известно в среду, 9 декабря. Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Денисова отметила, что освобождению украинцев предшествовала значительная системная работа Офиса президента, Министерства иностранных дел и консульской службы.

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