НАБУ сообщило о подозрении руководителю морпорта "Черноморск"

Его и посредника накануне уличили в вымогательстве и получении $250 тыс. взятки.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили руководителю государственного предприятия "Морской торговый порт «Черноморск»" и лицу-посреднику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Действия обоих лиц квалифицированы по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Действия посредника также квалифицированы по ч. 5 ст. 27 УК (виды соучастников).

"Следствие установило, что руководитель морпорта требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов, поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тыс. долларов США ", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что руководитель морпорта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи.

По данным издания УНН, речь идет об одном из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоре Шевченко.