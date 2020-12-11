Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонта

Президент Литвы Гитанас Науседа не намерен переезжать в президентскую резиденцию Турнишкес.

Об этом сообщает Delfi.

"Президент решил не переезжать в Турнишкес и оставшийся срок полномочий будет жить в своем доме. Такое решение было принято после оценки состояния президентской резиденции и рассмотрения сценариев ее обновления, подготовленных экспертами", - говорится в сообщении.

По данным президентской службы, резиденцию в Турнишкес можно использовать для принятия иностранных гостей.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий BNS канцлера президентского ведомства Альге Будрите, литовские власти признали непозволительной роскошью ремонт президентской резиденции за 360 тыс. евро.

"По мнению президента, резиденция в Турнишкес может стать не только местом проживания семьи президента, но и местом проведения приемов для литовских и иностранных гостей, в котором можно было бы проводить соответствующие небольшие протокольные мероприятия. Однако приведенные архитекторами выводы о нынешнем состоянии здания и возможные варианты ее реновации показали, что сумма необходимых для этого средств слишком большая, если исходить из критериев разумности и приоритетов бюджета страны. Предусмотренные на реновацию резиденции 359 тыс. евро останутся в бюджете государства", - говорится в направленном Будрите комментарии.

После восстановления независимости Литвы в резиденции жили президенты Валдас Адамкус, Роландас Паксас и Даля Грибаускайте. Жилая площадь президентской резиденции - 323 кв. м. Главное ее здание построено в 1940 году.