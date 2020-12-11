Минздрав изменил подходы к тестированию на ковид, - Ляшко

При этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики.

Минздрав изменил подходы к тестированию на ковид, - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения изменило подходы к тестированию на коронавирус, при этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Про это сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, ПЦР-тесты будут проводить украинцам с подозрением на COVID-19, признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), признаками других острых респираторных вирусных инфекций и признаками пневмонии.

Быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с подозрением на COVID-19, признаками ТОРС и других ОРВИ и с признаками пневмонии.

Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в контакте с больным коронавирусом, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.

Получившие положительный тест на определение антигена, должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.

"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Напомним, 9 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19. Министр заверил, что улучшение статистики не связано с уменьшением количества тестирований. Степанов отметил, что наблюдается уменьшение количества госпитализированных в сутки, что является "одним из основных показателей нагрузки на медицинскую систему".

По мнению главного санитарного врача Ляшко, эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в мае 2021 года. Этому будет способствовать вакцинация и сезонность вируса. В связи с этим в этот же период должно начаться ослабление карантина.

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