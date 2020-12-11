НАБУ открыло производство в отношении "слуги народа" Куницкого

Его подозревают в использовании депутатского мандата в интересах связанного с ним частного бизнеса.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа", бывшего блогера, известного под псевдонимом ZPSanek, Александра Куницкого.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В июле в расследовании программы "Схемы" говорилось о том, что Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса.

По данным источников журналистов, детективы начали досудебное расследование по статье 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды). Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

"Схемы" установили, что Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. В частности, Куницкий как депутат помогал продвигать интересы харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающейся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

После выхода расследования параллельно свою проверку провели в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Там установили в действиях Куницкого "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов". Однако, протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК потеряло такие функции после решения Конституционного суда.

"По результатам мониторинга и контроля нашли подтверждение отдельные факты, приведенные в сообщении общественной организации «Центр противодействия коррупции», свидетельствующие о совершении народным депутатом Куницким А.А. правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в ответе НАПК "Радио Свобода".

Эта статья предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также внесение в реестр коррупционеров после решения суда.

В НАПК также сообщили, что вызвали Куницкого для составления протокола, но он не пришел.

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИК. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкий победил по мажоритарному округу №169 в Харькове.