Рожковой доверили пенсионный фонд и хозяйственный блок

В Национальном банке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Рожковой доверили пенсионный фонд и хозяйственный блок

Какие основные изменения произошли

Председателю Национального банка будет подчиняться меньшее количество подразделений.

Вертикаль «пруденциального надзора и общие вопросы» разделена на две вертикали «Пруденциального надзора» и «Общий блок».

Общий блок остается под контролем главы НБУ

  • Департамент безопасности
  • Департамент персонала
  • Юридический департамент
  • Департамент внутреннего аудита
  • Департамент коммуникаций
  • Управление финансовых и операционных рисков
  • Офис правления НБУ
  • Секретариат Совета НБУ
  • Управление защиты прав потребителей финансовых услуг
  • Отдел режимно-секретной работы
  • Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.
  • Пруденциальный надзор

Пруденциальный надзор

К вертикали «пруденциального надзора» теперь принадлежат следующие структурные подразделения:

  • Департамент банковского надзора
  • Департамент выездных проверок
  • Департамент лицензирования
  • Департамент надзора за рынком небанковских услуг
  • Департамент финансового мониторинга.

Управлять этой вертикалью будет заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.

Финансово-административный и операционный блок

В финансово-административный и операционный блок входят департаменты обеспечения деятельности Национального банка; закупок и продаж; бухгалтерского учета; финансового контроллинга операционного департамента; управление по работе с проблемными активами. В состав этого блока добавили департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Управлять этим блоком будет заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Монетарная стабильность

К вертикали «Монетарная стабильность» присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

Управлять будет заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Рыночные операции

К вертикали «Рыночные операции» присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

Управлять будет заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

В вертикали «Платежные системы и наличный оборот» подчинение структурных подразделений не изменилось.

Напомним

В октябре Нацбанк частично изменил вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений НБУ. Также произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления Нацбанка.

Правление НБУ создало новую вертикаль — Регулирование финансового сектора. К ней отнесены департаменты методологии регулирования деятельности банков, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, управление защиты прав потребителей финансовых услуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Руководство и контроль за деятельностью подразделений этой вертикали и будет теперь осуществлять Рожкова.

До принятия этого решения первый замглавы НБУ Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор.

Как писал «Минфин», по словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции.

На заседании Совета Национального банка, которое состоялось 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожков и Дмитрий Сологуб.

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