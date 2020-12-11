Рожковой доверили пенсионный фонд и хозяйственный блок
В Национальном банке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения. Об этом
Какие основные изменения произошли
Председателю Национального банка будет подчиняться меньшее количество подразделений.
Вертикаль «пруденциального надзора и общие вопросы» разделена на две вертикали «Пруденциального надзора» и «Общий блок».
Общий блок остается под контролем главы НБУ
- Департамент безопасности
- Департамент персонала
- Юридический департамент
- Департамент внутреннего аудита
- Департамент коммуникаций
- Управление финансовых и операционных рисков
- Офис правления НБУ
- Секретариат Совета НБУ
- Управление защиты прав потребителей финансовых услуг
- Отдел режимно-секретной работы
- Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.
- Пруденциальный надзор
Пруденциальный надзор
К вертикали «пруденциального надзора» теперь принадлежат следующие структурные подразделения:
- Департамент банковского надзора
- Департамент выездных проверок
- Департамент лицензирования
- Департамент надзора за рынком небанковских услуг
- Департамент финансового мониторинга.
Управлять этой вертикалью будет заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.
Финансово-административный и операционный блок
В финансово-административный и операционный блок входят департаменты обеспечения деятельности Национального банка; закупок и продаж; бухгалтерского учета; финансового контроллинга операционного департамента; управление по работе с проблемными активами. В состав этого блока добавили департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.
Управлять этим блоком будет заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Монетарная стабильность
К вертикали «Монетарная стабильность» присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.
Управлять будет заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
Рыночные операции
К вертикали «Рыночные операции» присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.
Управлять будет заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
В вертикали «Платежные системы и наличный оборот» подчинение структурных подразделений не изменилось.
Напомним
В октябре Нацбанк частично изменил вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений НБУ. Также произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления Нацбанка.
Правление НБУ создало новую вертикаль — Регулирование финансового сектора. К ней отнесены департаменты методологии регулирования деятельности банков, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, управление защиты прав потребителей финансовых услуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.
Руководство и контроль за деятельностью подразделений этой вертикали и будет теперь осуществлять Рожкова.
До принятия этого решения первый замглавы НБУ Катерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор.
Как писал «Минфин», по словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции.
На заседании Совета Национального банка, которое состоялось 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожков и Дмитрий Сологуб.