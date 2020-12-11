Правление НБУ уменьшило количество подразделений, подчиняющихся главе Нацбанка

В частности, решили разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями.

Правление Национального банка Украины приняло решение о частичном изменении распределения вертикалей подчинения. Отныне главе Нацбанка Кириллу Шевченко подчиняется меньшее количество подразделений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, было решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями.

"Такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования", - говорится в сообщении НБУ.

Дальнейшее развитие банковского сектора будет происходить в направлении, очерченном нормами законопроекта №4367 о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности".

К вертикали "Общий блок", оставшейся под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита , Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

К вертикали "Пруденциального надзора" теперь относятся следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга. Управлять этой вертикалью доверили заместителю главы НБУ Ярославу Матузке.

"Финансово-административный и операционный блок" подчиняется первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока также теперь отнесен Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинение структурных подразделений не изменилось.

Напомним, в октябре правление Нацбанка лишило заместительницу главы НБУ Рожкову большинства полномочий по регулированию банковской сферы - они отошли непосредственно к главе НБУ. 15 октября осведомленные с ситуацией источники LB.ua сообщали, что на заседании 16 октября будут рассматривать вопрос увольнения Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами. Об увольнении еще одного заместителя главы НБУ Сологуба тогда речи не было.

Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы НБУ Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего председателя правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко в должность.

2 октября Совет НБУ выразил недоверие и вынес выговоры Рожковой и Сологубу за их публичные выступления. Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost. Глава НБУ заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса", а это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.