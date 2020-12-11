Правление НБУ уменьшило количество подразделений, подчиняющихся главе Нацбанка

В частности, решили разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями.

Правление НБУ уменьшило количество подразделений, подчиняющихся главе Нацбанка
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Правление Национального банка Украины приняло решение о частичном изменении распределения вертикалей подчинения. Отныне главе Нацбанка Кириллу Шевченко подчиняется меньшее количество подразделений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, было решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями.

"Такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования", - говорится в сообщении НБУ.

Дальнейшее развитие банковского сектора будет происходить в направлении, очерченном нормами законопроекта №4367 о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности".

К вертикали "Общий блок", оставшейся под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

К вертикали "Пруденциального надзора" теперь относятся следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга. Управлять этой вертикалью доверили заместителю главы НБУ Ярославу Матузке.

"Финансово-административный и операционный блок" подчиняется первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока также теперь отнесен Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинение структурных подразделений не изменилось.

Напомним, в октябре правление Нацбанка лишило заместительницу главы НБУ Рожкову большинства полномочий по регулированию банковской сферы - они отошли непосредственно к главе НБУ. 15 октября осведомленные с ситуацией источники LB.ua сообщали, что на заседании 16 октября будут рассматривать вопрос увольнения Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами. Об увольнении еще одного заместителя главы НБУ Сологуба тогда речи не было.

Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы НБУ Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего председателя правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко в должность.

2 октября Совет НБУ выразил недоверие и вынес выговоры Рожковой и Сологубу за их публичные выступления. Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost. Глава НБУ заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса", а это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность касательно выговоров заместителям главы НБУ. О важности независимости и профессионального управления Нацбанка напомнил также глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: количество больных перестало увеличиваться так же геометрически, как когда-то магазины RoshenЗеленский: количество больных перестало увеличиваться так же геометрически, как когда-то магазины Roshen
На выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир БугровНа выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир Бугров
Главе Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опросГлаве Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опрос
НАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУНАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУ
У Зеленского отрицают направление средств из COVID-фонда на строительство дорогУ Зеленского отрицают направление средств из COVID-фонда на строительство дорог
ГБР пришло с обысками в управление ГСЧС ЛуганщиныГБР пришло с обысками в управление ГСЧС Луганщины
Глава Нацбанка встретится с руководством МВФ и Мирового банкаГлава Нацбанка встретится с руководством МВФ и Мирового банка
За 100 дней тишины количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14 - заместитель командующего ОСЗа 100 дней тишины количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, количество погибших - в 14 - заместитель командующего ОС
В Киеве СБУ разоблачила одного из командиров подразделений боевиков "ЛНР"В Киеве СБУ разоблачила одного из командиров подразделений боевиков "ЛНР"
Совет НБУ подтвердил мандат EY как аудитора финотчетности НацбанкаСовет НБУ подтвердил мандат EY как аудитора финотчетности Нацбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости