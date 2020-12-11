Ермак: законопроект о "формуле Штайнмайера" находится на обсуждении в политической подгруппе ТКГ

Украина настаивает, что выборы на Донбассе возможны только после полной деоккупации.

Ермак: законопроект о "формуле Штайнмайера" находится на обсуждении в политической подгруппе ТКГ
Фото: president.gov.ua

Законопроект о так называемой формуле Штайнмайера находится на обсуждении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона предоставила драфт законодательных изменений с выполнением формулы Штайнмайера еще в июле. Это было сделано во исполнение договоренностей прошлогоднего саммита "Нормандской четверки" в Париже, написал в колонке для "Украинской правды" глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы органов местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - отметил он.

Андрей Ермак добавил, что существует необходимость в проведении очередной встречи лидеров государств Нормандской четверки - Германии, Украины, Франции и РоSSии. Последняя, как известно, произошла год назад.

"Договоренности в Париже позволили освободить значительную часть пленных, а впоследствии был обеспечен и режим прекращения огня. Нормандская встреча нужна в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений. Этот год в очередной раз продемонстрировал, что Украина будет настойчиво работать для прекращения войны и возвращения мира на нашу землю", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, что в октябре прошлого года украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. Ее суть заключается в особом статусе для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. РоSSия при этом должна вывести своих солдат и технику из Донбасса. Подписание было одной из предпосылок встречи президентов стран "Нормандской четверки".

Формула была предложена Франком-Вальтером Штайнмайером - ныне президентом Германии, а в то время - министром иностранных дел.

В интервью LB.ua представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщил, что "формула Штайнмайера" давно прописана в законе об особом статусе Донбасса.

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