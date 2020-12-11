Украина возглавила Дунайскую комиссию впервые за 70 лет членства

Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Главой на 2021-2023 годы выбрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - написал министр.

Кулеба отметил, что председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию.

Напомним, Непоп родилась 23 августа 1971 года в Киеве . С отличием закончила славянское отделение филологического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Владеет английским, венгерском, болгарском, испанским и польским языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

С 1996 года занимала должность атташе отдела стран Центральной и Восточной Европы Управления стран Европы и Америки Министерства иностранных дел (ответственная за отношения с Венгрией). В 1997-2000 годах - атташе, третий секретарь посольства Украины в Венгрии. В 2000-2004 годах - второй, первый секретарь, советник управления анализа и планирования МИД . В 2004-2007 годах - советник посольства Украины в Болгарии.

С июля 2006-го по март 2007 года - временный поверенный в делах Украины в Болгарии. В 2007-2008 годах - советник-посланник посольства Украины в Венгрии.

В 2008-2011 годах - заместитель директора департамента - начальник отдела политических вопросов евроатлантической интеграции департамента Организации Североатлантического договора (НАТО) (позднее - отдела НАТО департамента евроатлантического сотрудничества и новых вызовов МИД Украины).

С 2011 года - заместитель представителя Украины при Европейском Союзе, а с июля 2015 года до февраля 2016 и.о.представителя Украины при ЕС .

В 2016-м Любовь Непоп назначена послом Украины в Венгрии.