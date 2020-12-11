Украина возглавила Дунайскую комиссию впервые за 70 лет членства

Главой на 2021-2023 годы выбрана посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Украина возглавила Дунайскую комиссию впервые за 70 лет членства
Фото: пресслужба МЗС

Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Главой на 2021-2023 годы выбрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - написал министр.

Кулеба отметил, что председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию.

Напомним, Непоп родилась 23 августа 1971 года в Киеве. С отличием закончила славянское отделение филологического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Владеет английским, венгерском, болгарском, испанским и польским языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

С 1996 года занимала должность атташе отдела стран Центральной и Восточной Европы Управления стран Европы и Америки Министерства иностранных дел (ответственная за отношения с Венгрией). В 1997-2000 годах - атташе, третий секретарь посольства Украины в Венгрии. В 2000-2004 годах - второй, первый секретарь, советник управления анализа и планирования МИД. В 2004-2007 годах - советник посольства Украины в Болгарии.

С июля 2006-го по март 2007 года - временный поверенный в делах Украины в Болгарии. В 2007-2008 годах - советник-посланник посольства Украины в Венгрии.

В 2008-2011 годах - заместитель директора департамента - начальник отдела политических вопросов евроатлантической интеграции департамента Организации Североатлантического договора (НАТО) (позднее - отдела НАТО департамента евроатлантического сотрудничества и новых вызовов МИД Украины).

С 2011 года - заместитель представителя Украины при Европейском Союзе, а с июля 2015 года до февраля 2016 и.о.представителя Украины при ЕС.

В 2016-м Любовь Непоп назначена послом Украины в Венгрии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаровУкраина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров
Названа дата проведения в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина-ЕСНазвана дата проведения в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – ШмыгальК 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль
Украина подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавирусаУкраина подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавируса
Украина до сих пор не получила от Ирана материалов относительно сбитого самолета "МАУ", - Офис генпрокурораУкраина до сих пор не получила от Ирана материалов относительно сбитого самолета "МАУ", - Офис генпрокурора
В Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августаВ Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа
Украина оказалась на 16-м месте в мировом "ковидном рейтинге"Украина оказалась на 16-м месте в мировом "ковидном рейтинге"
Украина готова увеличить вклад в операции НАТОУкраина готова увеличить вклад в операции НАТО
Украина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусомУкраина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусом
Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД сУкраина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД с
Последние новости
Подгружаем последние новости