СБУ разоблачила организованную группу на финансировании международной террористической организации

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении более 7 тысяч долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности, с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении более 7000 долларов США , которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Двум участникам группы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.