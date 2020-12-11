СБУ разоблачила организованную группу на финансировании международной террористической организации

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении более 7 тысяч долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

СБУ разоблачила организованную группу на финансировании международной террористической организации
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности, с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении более 7000 долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Двум участникам группы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте СБУ заблокировала механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей. На нелегальных карточных счетах было более 20 млн гривен. С помощью "Первого коммерческого центра" злоумышленники переводили деньги через известные международные платежные системы и обеспечивали оборот электронных средств на запрещенных ресурсах.

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