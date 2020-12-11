Умер экс-глава Тернопольской ОГА Коломийчук
Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
11 декабря умер Василий Коломийчук, который возглавлял Тернопольскую областную госадминистрацию в 1999-2002 годах.
О его смерти в фейсбуке сообщила журналистка Галина Юрса.
"Печальная весть. Сегодня после тяжелой болезни скончался Василий Степанович Коломийчук - украинский хозяйственник, общественный деятель, академик Академии экономических наук и Академии экономической кибернетики", - сообщила она.
Как сообщают СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Василию Коломийчуку было 69 лет.
Коломийчук - доктор экономических наук (2000), академик Академии экономических наук (1998), академик Академии экономической кибернетики (1999), Заслуженный экономист Украины.
В 2002-2010 годах был начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.