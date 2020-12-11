Умер экс-глава Тернопольской ОГА Коломийчук

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Умер экс-глава Тернопольской ОГА Коломийчук

11 декабря умер Василий Коломийчук, который возглавлял Тернопольскую областную госадминистрацию в 1999-2002 годах.

О его смерти в фейсбуке сообщила журналистка Галина Юрса.

"Печальная весть. Сегодня после тяжелой болезни скончался Василий Степанович Коломийчук - украинский хозяйственник, общественный деятель, академик Академии экономических наук и Академии экономической кибернетики", - сообщила она.

Как сообщают СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Василию Коломийчуку было 69 лет.

Коломийчук - доктор экономических наук (2000), академик Академии экономических наук (1998), академик Академии экономической кибернетики (1999), Заслуженный экономист Украины.

В 2002-2010 годах был начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Умер глава Администрации Государственной спецслужбы транспорта Николай МальковУмер глава Администрации Государственной спецслужбы транспорта Николай Мальков
От коронавируса умер первый премьер независимой БеларусиОт коронавируса умер первый премьер независимой Беларуси
Умер экс-нардеп Станислав БерезкинУмер экс-нардеп Станислав Березкин
ООН: из-за пандемии от голода может умереть 270 млн человек
Умер бывший президент Франции Жискар д'ЭстенУмер бывший президент Франции Жискар д'Эстен
ЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавирусаЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавируса
Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Южное", умершему от коронавирусаЗеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Южное", умершему от коронавируса
Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"
Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавирусаГендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса
От коронавируса умерла жена єкс-президента АрменииОт коронавируса умерла жена єкс-президента Армении
Последние новости
Подгружаем последние новости