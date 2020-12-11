Умер экс-глава Тернопольской ОГА Коломийчук

11 декабря умер Василий Коломийчук, который возглавлял Тернопольскую областную госадминистрацию в 1999-2002 годах.

О его смерти в фейсбуке сообщила журналистка Галина Юрса.

"Печальная весть. Сегодня после тяжелой болезни скончался Василий Степанович Коломийчук - украинский хозяйственник, общественный деятель, академик Академии экономических наук и Академии экономической кибернетики", - сообщила она.

Как сообщают СМИ , причиной смерти стало онкологическое заболевание. Василию Коломийчуку было 69 лет.

Коломийчук - доктор экономических наук (2000), академик Академии экономических наук (1998), академик Академии экономической кибернетики (1999), Заслуженный экономист Украины.

В 2002-2010 годах был начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.