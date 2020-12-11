Оппозиция бойкотировала первое заседание парламента Грузии

Часть депутатов отказались от мандатов.

Оппозиция бойкотировала первое заседание парламента Грузии
Фото: facebook.com/NEWSGEORGIA

В Грузии в пятницу получил полномочия парламент нового, десятого созыва.

Как сообщают "Новости-Грузия", на первом заседании нового парламента присутствовали только 88 депутатов из 150. Они представляли исключительно правящую партию "Грузинская мечта".

Депутаты от оппозиционных партий бойкотировали первое заседание, потому что считают результаты выборов сфальсифицированными. Они отказались заходить в парламент и требовали провести новое голосование. Более того, несколько партий, среди которых "Единое национальное движение" (партия, основанная Михеилом Саакашвили), решили отказаться от мандатов.

Пока в полупустом парламенте выступала президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиционеры провели собрание в саду Дворца учащейся молодежи, где в 1918 году объявляли о независимости Грузии, чтобы подписать несколько меморандумов.

Первый - заявление всех оппозиционных партий. В нем говорится, что итоги парламентских выборов 31 октября были сфальсифицированы. Политики считают, что выборы не отражают волю грузинского народа, и перечисляют свои главные требования, одно из которых - проведение новых выборов. Два других меморандума - это отказ от мандатов и отзыв партийных списков.

Однако пока от мандатов отказались не все партии. Всего в парламент Грузии прошли восемь оппозиционных политических объединений. Им досталось 60 мандатов из 150, тогда как остальные 90 - у "Грузинской мечты". Подписывать меморандум о сдаче мандатов не стали "Граждане", "Альянс патриотов", "Гирчи", а также "Республиканская партия", которая участвовала в выборах в блоке с "Единым национальным движением". Эти партии намерены оставаться в режиме бойкота, а конкретные решения принять по окончании переговоров "Грузинской мечты" с оппозицией.

Президент Грузии тем временем раскритиковала оппозиционеров за отказ признать поражение.

"Когда из-за проигрыша несмотря на отсутствие реальных доказательств фальсификации требуешь новых выборов и отказываешься от многопартийного парламента и мандатов, полученных доверием избирателя - это полное отрицание сути демократии и выборов", - сказала она во время выступления в парламенте.

Напомним, во втором туре выборов, которые оппозиция бойкотировала, "Грузинская мечта" набрала около 90% голосов.

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