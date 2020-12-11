У Кернеса ухудшилось самочувствие и отказали почки, - спикер горсовета

Мэр Харькова находится в больнице в Германии.

У Кернеса ухудшилось самочувствие и отказали почки, - спикер горсовета
Фото: Макс Левин

У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса ухудшилось самочувствие.

Эту информацию "Суспільному" подтвердил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его словам, Кернес находится на гемодиализе.

"На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня или вчера [отказала вторая почка]. Он на гемодиализе. Прогнозов врачи не дают никаких по поводу работы почек", - сказал Сидоренко.

Напомним, с 9 сентября Кернес находится на больничном, а с 16 сентября - на лечении в Германии из-за COVID-19 и вызванных вирусом осложнений. В ноябре в мэрии сообщили, что Кернес выздоравливает и долечивает заболевания легких, которые были поражены на 70%. О почечной недостаточности не сообщали.

По результатам местных выборов Кернеса переизбрали мэром Харькова на третий срок. 9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на котором глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не приносить присяги, поскольку приносил ее в 2010 году.

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