Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Планируется утвердить два вывода о реформе Конституционного Суда Украины.

Президент Владимир Зеленский примет участие в 125-м пленарном заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), которое состоится в онлайн-режиме в пятницу.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.

На заседании планируется утвердить выводы относительно полномочий членов конституционных органов Молдовы, переноса выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, а также по проекту новой Конституции Болгарии.

Также запланировано принять два вывода о законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного Суда Украины после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.

"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Албании Илир Мета и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Венецианская комиссия обратилась к Верховной Раде и Правительству Украины и дала рекомендации о реформе Конституционного Суда. Комиссия, в частности, рекомендует обязать КСУ определить конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.

Ранее ВК пришла к выводу, что решение КСУ о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства "не имеет четкой аргументации, твердых оснований в международном праве и принималось под влиянием возможного конфликта интересов".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов.

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Рады сообщили, что рассмотрят законопроекты относительно КСУ после 12 декабря, когда будут выводы ВК.

Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов ВК.