Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Планируется утвердить два вывода о реформе Конституционного Суда Украины.

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский примет участие в 125-м пленарном заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), которое состоится в онлайн-режиме в пятницу.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.

На заседании планируется утвердить выводы относительно полномочий членов конституционных органов Молдовы, переноса выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, а также по проекту новой Конституции Болгарии.

Также запланировано принять два вывода о законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного Суда Украины после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.

"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Албании Илир Мета и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Венецианская комиссия обратилась к Верховной Раде и Правительству Украины и дала рекомендации о реформе Конституционного Суда. Комиссия, в частности, рекомендует обязать КСУ определить конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.

Ранее ВК пришла к выводу, что решение КСУ о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства "не имеет четкой аргументации, твердых оснований в международном праве и принималось под влиянием возможного конфликта интересов".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов.

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Рады сообщили, что рассмотрят законопроекты относительно КСУ после 12 декабря, когда будут выводы ВК.

Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов ВК.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский обновил состав Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБОЗеленский обновил состав Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО
Зеленский поздравил иудеев с ХанукойЗеленский поздравил иудеев с Ханукой
Глава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларированияГлава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларирования
РоSSия блокирует выполнение договоренностей в нормандском формате - ЗеленскийРоSSия блокирует выполнение договоренностей в нормандском формате - Зеленский
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссииЗеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии
Зеленский о "нормандском формате": "Я знаю, мы сможем"Зеленский о "нормандском формате": "Я знаю, мы сможем"
Депутаты Киеврады поделили комиссииДепутаты Киеврады поделили комиссии
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусомЗеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Зеленский: никогда еще на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчасЗеленский: никогда еще на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас
Зеленский встретился с военнослужащими на передовойЗеленский встретился с военнослужащими на передовой
Последние новости
Подгружаем последние новости