Директор НАБУ Сытник заявил, что заместитель главы ОПУ Татаров "фактически давал взятку вместе с Микитасем"

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела экс-нардепа и бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу, назначенную полицией в деле Микитася о завладении средствами Национальной гвардии. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн. Об этом сообщил Сытник в интервью "Суспільному".

"Господин Татаров (на тот момент - ред.) работал (юристом - ред.) в "Укрбуде", там, где был Микитась, они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. Причем там такая интересная переписка: "Давай бегом, потому что дело забирает НАБУ и тогда будет трудно что-то решить". И за такое решение одному из руководителей экспертного учреждения была дана взятка в виде паркоместа", - рассказал Сытник.

Директор НАБУ добавил, что Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятки": "Есть люди, которые получили взятку, и люди, которые дали взятку. И есть этому доказательства. И подозрение, где все это расписано, оно уже признано судом обоснованным".

Впрочем, из-за изменения процессуальных прокуроров в деле Татарову не сообщили подозрение, и он не имеет статуса в этом производстве. Состав прокуроров изменила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Оно (подозрение - ред.) было подписано, но подписавший прокурор даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу. Прокурор полагал, что он прокурор. Потом случайно заглянули в реестр и увидели, что там другие прокуроры стоят. Когда мы это увидели, подозрение еще не было вручено, и прокуроры и детективы остановились, потому что это бы бросило сомнение на законность именно процессуальных действий. Такого я еще за всю свою карьеру не видел", - заявил директор НАБУ.

Сытник сообщил, что сейчас трудно прогнозировать, будет ли Татаров фигурировать в деле Микитася.

Напомним, что 2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ , этим должностным лицом является Олег Татаров.

Сам Татаров заявил, что распространенная Национальным антикоррупционным бюро информация о его причастности к "делу Микитася" является слухами и его не собирались задерживать.

Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

По словам экс-нардепа, Татаров работал в компании "Укрбуд" как юрист. Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011-2013 годах, когда тот занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины. Сегодня стало известно, что Микитась вышел из СИЗО .

1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили еще одно подозрение народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент").

Микитась подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что в рамках расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.