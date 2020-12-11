Московский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива (обновлено)

Страна-оккупант обвиняет его в убийстве двух человек на Донбассе.

Басманный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал украинского военного Национальной гвардии Виталия Маркива. Он был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, пишет "Интерфакс".

Маркиву заочно объявили обвинение по ч.2 ст. 105 УК РоSSии (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Страна-оккупант обвиняет Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Они погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

Ходатайство об аресте в суд подал роSSийский Следственный комитет.

Обновление. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива.

"А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в РоSSии: "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата" - написал глава МВД в Twitter .

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

Напомним, что 4 ноября освобожденный по решению Апелляционного суда в Милане украинский военный Национальной гвардии Виталий Маркив вернулся в Украину. Самолет с Маркивым, а также украинской командой, которая боролась за освобождение нацгвардейца, сел на аэродроме НГУ около 13:30.

Три года украинский военный находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

Старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) Национальной гвардии Украины Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

По версии обвинения, Маркив якобы был причастен к убийству по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа и его роSSийского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции проходили в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

15 октября в Милане на третьем заседании апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива заслушали выводы исследования разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе "убили журналиста", которую получили во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО , и которую пытались интерпретировать как "я убил".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", но сказал: "В 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

За освобождение Маркива боролись Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что суд над Маркивым является элементом гибридной войны РоSSии, ведь обвиняли не просто одного защитника Украины, но и всю армию.

3 ноября Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива, его в тот же вечер забрали из тюрьмы Опера.