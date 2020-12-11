Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров

Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров

Украина договорилась с Европейским Союзом о подписании Соглашения АССА (так называемого "промышленного безвиза") для некоторых видов продукции с добавленной стоимостью.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает Укринформ.

"С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации... Но мы много сделали для того, чтобы не только обновление Соглашения дало свой результат, но и для того, чтобы мы получили возможность признания нашей продукции, документов, которые выдают наши государственные органы. В частности, мы договорились о подписании Соглашения АССА, так называемого "промышленного безвиза", по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью – это низковольтная оборудования, электромагнитное оборудование, машины и механизмы", – рассказала О.Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что благодаря этому произведенная в Украине продукция указанных категорий, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, получит беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

О.Стефанишина добавила, что при обсуждении с представителями бизнеса будущего обновления Соглашения об ассоциации с ЕС "фактически 75% всех проблемных вопросов составляли двойная сертификация, высокий уровень конкуренции в ЕС и невозможность попасть на рынки".

Как сообщалось, в октябре в Украине начала работать предварительная оценочная миссия ЕС относительно готовности инфраструктуры качества к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз").

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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