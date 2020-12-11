Бутусов обвинил Тарана во лжи и заявил, что пойдет в суд из-за заявления Минобороны

"Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны - травлей неугодного журналиста".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, которому сначала предложили должность в Министерстве обороны, а потом передумали, обвинил главу Минобороны во лжи, а пресс-службу ведомства в хамстве.

Журналист прокомментировал вчерашнее заявление Минобороны и заявил о намерении обратиться в суд.

"Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности - вместо этого мне нахамили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников", - написал Бутусов в фейсбуке.

Он заявил, что на встречу с министром обороны его не пригласили, как не дали и возможности представить программу действий.

"То есть два назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу о которой я писал, а сейчас за два дня все это куда-то пропало?.. Я принял предложение министра обороны и представил программу действий, мне казалось, если эта программа не подходит, будут представлены какие-то конкретные замечания, нет проблем, я готов к публичной полемике. Но как только я дал согласие - мне просто нахамили", - отметил журналист.

Бутусов требует публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, "чтобы он при всех в прямом эфире рассказал - о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было". Если Яцино не пойдет на публичную встречу, Бутусов собирается привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. "Люди должны знать правду - со мной никто ничего не обсуждал", - добавил он.

"Прошу указать того, кто несет ответственность за такое лживое заявление. Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками "квартала" "срач". Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления вам придется отвечать и за ложь придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны - травлей неугодного журналиста", - написал Юрий Бутусов.

Напомним, что Юрий Бутусов публиковал расследование о так называемом деле вагнеровцев и активно освещал деятельность Минобороны. О том, что ему предлагают там должность, он 8 декабря узнал из сообщения на странице ведомства в Facebook.

Заявлялось, что министерство "предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание".

Бутусов заявил, что принял предложение Миниобороны и "готов навести порядок". Журналист также назвал условия сотрудничества: расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установление причины срыва гособоронзаказа и не использования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.

На следующий день он сообщил, что не получил никакой информации о предоставлении этой должности и просит Верховную Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.